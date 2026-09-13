«Подобной бесовщины не видал»: золотистый НЛО навел ужас на ярославскую деревню

Аномальные летающие явления наводят ужас на жителей деревни Родионово Ярославской области. Об этом пишет aif.ru , ссылаясь на SHOT. По данным канала, люди винят эти сияния в загадочной гибели скота.

Местные рассказали, что в последнее время к ним стал прилетать непонятный золотистый шар. Первым его увидел мужчина, когда возвращался с рыбалки. Он заявил, что до этого не видал «подобной бесовщины», и решил снять ее на телефон. По словам рыбака, светящийся шар сначала летел ему навстречу, а после резко исчез. В воздухе от него осталась лишь небольшая дымка.

В Родионово сейчас живет около 30 человек. Про загадочный шар знают все. Местные говорят, что при виде этого шара птицы начинают странно летать, а домашние и лесные животные умирают. Некоторые называют это явление орбами, которые поклонники магии считают неким проявлением духов. Однако ни одна из версий пока не подтвердилась, а жителям лишь остается гадать о природе явления.