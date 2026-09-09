Забудьте про дорогие витамины: 5 продуктов до ₽100, чтобы пережить осень без простуд

Осенью организму приходится адаптироваться к холоду, сокращению светового дня и изменению привычного рациона. При этом поддержать иммунитет и обеспечить организм необходимыми веществами можно без дорогих суперфудов. Диетолог Ольга Валикова рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня», какие пять продуктов стоимостью до ₽100 стоит чаще добавлять в осеннее меню.

«Для нормальной работы иммунной системы важен не один конкретный продукт, а полноценный рацион с достаточным количеством белка, витаминов, минералов и клетчатки. При этом многие полезные продукты остаются очень доступными. Осенью нужно обратить внимание на свеклу, капусту, морковь, яблоки и гречку», — рассказала Валикова.

Свекла — один из самых доступных источников фолатов, калия и других полезных веществ. Ее можно запекать, добавлять в салаты или использовать для приготовления супов. Белокочанная капуста ценна витамином C и клетчаткой, а морковь содержит бета-каротин, который необходим для нормальной работы организма. Эти овощи хорошо хранятся и стоят недорого даже после окончания дачного сезона.

Не стоит забывать и об обычных яблоках. В них есть клетчатка и полифенолы, а один-два плода легко вписать в ежедневный рацион в качестве перекуса. Еще один бюджетный продукт — гречка. Она обеспечивает организм сложными углеводами, растительным белком, магнием и другими минеральными веществами.

«Для настроения осенью особенно важно не допускать больших перерывов между приемами пищи и не строить рацион только на сладостях и быстрых углеводах. Каша с фруктами утром, овощи в обед и полноценный источник белка в течение дня помогут поддерживать стабильный уровень энергии. А вот считать какой-то продукт лекарством от простуды или депрессии не стоит», — подчеркнула диетолог.

По словам специалиста, эти продукты необязательно есть ежедневно и исключительно в свежем виде. Свеклу и морковь можно запекать, капусту добавлять в супы и салаты, яблоки использовать для перекуса, а гречку — как гарнир к мясу, рыбе или птице. Главное — разнообразить рацион и не забывать о полноценном сне, физической активности и прогулках.

При этом при длительном снижении настроения, выраженной слабости или других симптомах не стоит пытаться решить проблему исключительно изменением питания. Такие состояния требуют консультации специалиста.

В начале осени на прилавках появляется свежий инжир — мягкий, сладкий, ароматный. Но есть его килограммами точно не стоит, так как он может вызвать вздутие, газообразование, дискомфорт или послабление стула. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала диетолог Ольга Редина.