Медведей в Подмосковье стало больше из-за роста популяции в соседних регионах

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Фото: [istockphoto.com/Tomasz Podlak]

В интернете в последнее время появилось много сообщений об участившихся встречах с медведями в разных регионах России, в том числе и в столичном регионе. Как пояснили интернет-изданию «Подмосковье сегодня» в Министерстве экологии и природопользования Московской области, рост числа хищников в регионе связан с увеличением популяции вида в соседних областях.

«Численность медведя в Подмосковье зависит от плотности населения популяций соседних областей. Так, в Тверской области численность вида выросла с 3000 особей в 2013 году до порядка 5000 в 2025 году, в Смоленской — с 500 до 2380 особей, в Ярославской — с 650 до 1300 особей соответственно. На фоне такого роста популяций в сопредельных регионах наиболее часто вид отмечается в западных и северных округах Московской области, где в 2018 году численность бурого медведя оценивалась в 10-15 особей, а по состоянию на 2026 год насчитывает их до 70-80», — сообщили в Минэкологии региона.

При этом в ведомстве отметили, что чаще всего сообщается не о самих встречах с медведем, а об обнаружении следов жизнедеятельности хищника.

«В большинстве случаев о присутствии зверя свидетельствуют следы на земле, отметки на деревьях и другие характерные признаки его жизнедеятельности, изредка фиксируются молодые особи вблизи автомобильных дорог», — рассказали в ведомстве.

След медведя

Фото: [След медведя/предоставлено охотником Сергеем Лысенко]

Но эти «приметы» не всегда говорят о наличии именно медведя в лесу.

«Граждане часто принимают за медвежьи следы крупных собак, либо отметины на деревьях, оставленные другими животными, например, лосями или даже дятлами», — объяснили в министерстве.

Таким образом, по словам экспертов Минэкологии, подмосковная популяция напрямую зависит от ситуации в соседних субъектах, где хищники чувствуют себя все комфортнее, но не стоит каждый след в лесу связывать с присутствием медведя.

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