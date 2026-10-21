Кастрюля против медведя: как пенсионерка спаслась от хищника
Пенсионерка из Красноярского края отбилась от медведя кастрюлей
Фото: [Медиасток.рф]
В Красноярском крае пенсионерка отбилась от медведя, который ночью попытался залезть к ней в дом. Орудием спасения стала обычная кастрюля. Об этом сообщает портал MK.RU.
По данным издания, хищник разбил окно и начал пробираться внутрь. Женщина не стала ждать помощи — сначала в зверя полетела посуда, а затем хозяйка пустила в ход кастрюлю, нанося удары по морде. Непрошеный гость не выдержал такого приема и отступил.
История закончилась благополучно: пенсионерка не пострадала.
Ранее зоолог Арутюнян посоветовал при встрече с медведем заговорить с ним.