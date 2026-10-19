Медведь ворвался в дом 83-летней пенсионерки: полицейские спасли женщину

В Ханты-Мансийском автономном округе полицейские спасли 83-летнюю пенсионерку, в дом которой ворвался медведь. Хищника пришлось застрелить. Об этом сообщает URA.RU .

Инцидент произошел в поселке Дальний. Медведь проник в жилище пенсионерки и устроил погром: разодрал стены и испортил сайдинг. Прибывшие по вызову полицейские ликвидировали зверя, поскольку он вел себя агрессивно и создавал угрозу для жизни. Пожилая женщина от лап незваного гостя не пострадала.