«Готовая еда на помойках». Олимпийский чемпион назвал причину выхода медведей к людям

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев высказал мнение о том, в чем люди виноваты перед медведями. Об этом сообщает РИА Новости .

По словам спортсмена, участившееся появление диких зверей в населенных пунктах — следствие действий самих людей. Васильев не исключает, что это связано с аномальными погодными условиями либо с периодом, когда животные набирают жир. Он обратил внимание, что медведей нередко подкармливают, из-за чего они перестают бояться человека, привыкают к нему и утрачивают промысловые инстинкты.

Васильев добавил, что в естественной среде животные должны сами добывать себе пропитание, однако возле населенных пунктов у них есть доступ к готовой еде, включая содержимое помоек. Обычно дикие звери стараются избегать встреч с людьми, но условия, созданные человеком, вынуждают их выходить к жилью.

Ранее сообщалось о том, что в Восточной Финляндии выросло число обращений из-за медведей.