Сердечный приступ в лесу: самодельный медведь до полусмерти напугал грибников

Nashgorod.ru: в Тобольске грибники пожаловались на самодельного медведя в лесу

Общество

Фото: [vk.ru/Типичный Тобольск]

В Тобольске Тюменской области горожан ужаснул арт-объект в виде медведя, установленный из подручных материалов. Фигуру косолапого местные жители уже прозвали «пугалом для грибников» — особенно остро она воспринимается на фоне сообщений о нашествии медведей. Об этом сообщает nashgorod.ru.

Самодельный хищник, собранный, судя по всему, из шин и палок, выглядит настолько неожиданно, что одни тюменцы приняли его за шутку, а другие — за своеобразное предупреждение для тех, кто отправляется в лес за грибами.

«И для чего такой страх устанавливать? Чтобы за грибами в лес не ходили?» — спрашивает местная жительница.

На фоне новостей о частых выходах косолапых к людям арт-объект вызвал бурное обсуждение в соцсетях. Горожане спорят, пугает ли такая фигура или, наоборот, забавляет, и шутят, что теперь грибникам точно будет не до тихой охоты.

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