Нашествие медведей: в Финляндии резко выросло число обращений в полицию

Бурые медведи из России все чаще появляются в европейских странах, граничащих с РФ, из-за поиска пищи, новых территорий и мест для размножения. Об этом сообщает « Абзац » со ссылкой на Telegram-канал Baza. Особенно заметна эта тенденция в Восточной Финляндии, где резко увеличилось количество обращений в полицию из-за хищников, выходящих к населенным пунктам.

По данным канала, в Восточной Финляндии число обращений в полицию из-за медведей выросло с 45 в 2023 году до 199 в 2025-м, а к концу июня 2026 года превысило 400. Молодые самцы уходят с привычных территорий из-за конкуренции, а также в поисках пищи и мест для размножения. В Норвегии в 2025 году насчитывалось от 150 до 186 бурых медведей, до 19 из них могли принадлежать к российской популяции. Миграцию хищников из России в Финляндию подтверждают генетические исследования.

Зоолог Михаил Кречмар в разговоре с Baza отметил, что бурые медведи интернациональны: они не знают ни про Россию, ни про Финляндию, а живут в лесу; если через него проходит граница, животные этого не знают. По его словам, наблюдения за медведями с радио- и спутниковыми ошейниками показывают, что они пересекают границы в обоих направлениях. Иногда звери удаляются более чем на 100 километров от места, где на них установили оборудование.