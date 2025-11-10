Мошенники продали россиянину ИИ-авто за 3,3 млн рублей: как отличить реальность от нейросети

Мошенники с помощью нейросетей обманули жителя России на 3,3 млн рублей при попытке купить автомобиль из Европы. Жертвой стал Виталий, который планировал приобрести машину до повышения утилизационного сбора, передает телеграм-канал Baza. IT-эксперт Олег Кузнецов в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» объяснил, как защитить себя от обмана с ИИ-фото.

Как уточняет Baza, Виталий нашел подходящее предложение в телеграм-канале «Авто GO» с 14 тыс. подписчиков и выбрал Honda CR-V мощностью 184 л. с. С потенциальным покупателем связались представители компании «ФОР», оформили договор и попросили оплатить таможенные пошлины и выкуп машины у иностранного владельца. Позже «брокеры» потребовали дополнительные платежи — за утильсбор, госпошлину и залог. Несмотря на сомнения, Виталий продолжал перечислять деньги, ведь ему регулярно присылали убедительные документы, счета и фотографии машины якобы на границе. По информации Baza, все снимки оказались подделкой — изображения были сгенерированы искусственным интеллектом, а на дорожных табличках можно было заметить ошибки в белорусских словах. После очередного требования оплатить «акцизный сбор» Виталий заподозрил обман и проверил, пересекала ли его Honda границу. Оказалось, никакие таможенные процедуры автомобиль не проходил. Эксперт Кузнецов отметил, что сейчас сложно отличить реальное фото и видео от генерации.

«Доверять просто по фото/видео нельзя, их слишком легко можно подделать. Пока что можно найти проблемы генерации, но генераторы улучшаются — и становится все меньше этих проблем. Если это видео, первым делом нужно смотреть на мелкие детали на фоне, линии, точки, они будут меняться от кадра в кадр. Часто текст на фото/видео не имеет смысла, это набор каких-то букв. Кроме того, тени могут не соответствовать тому, что кадрах», — пояснил специалист.

По его словам, при наличии звука в видео пользователю нужно обратить внимание на шумы, тембр голоса и интонацию.

«Если голос монотонный и безэмоциональный, это повод задуматься. Если говорить про дипфейки, там генерацию могут выдавать странные артефакты на лице, какие-то области будут более четкие, а голова двигается медленно, потому что маска начинает выдавать артефакты при быстром движении лица», — выразил мнение он.

Как отметил эксперт, в эпоху ИИ всю информацию нужно перепроверять несколько раз.

«Покупка в интернете у непроверенных людей чревата обманом. Нужно смотреть отзывы, хотя это тоже не гарантия, но вероятность обмана чуть уменьшится. Еще мошенники любят торопить человека что-то сделать, чтобы жертва не успела проанализировать, что происходит, и попалась на уловку», — заключил Кузнецов.

