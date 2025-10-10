Зима пришла: 13 октября в Подмосковье выпадет первый снег

Первый снег в Подмосковье может выпасть уже 13 октября. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» заявил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

Речь идет о несмелом мокром снеге, который прогнозируется в Московской области в период с 13 по 16 октября. По словам Ильина, снег пройдет местами и будет таять сразу при касании с землей.

«Следующая порция мокрого снега уже не за горами и ожидается на стыке второй и третьей декады октября. Этот снег будет сильнее. Местами в полях он даже какое-то время полежит, прежде чем растаять», — сообщил синоптик.

Портится погода начнет еще в выходные 11-12 октября, которые обещают быть дождливыми. Дневная температура в Подмосковье в субботу составит +7…12°, в воскресенье +4…9°.

