Прогулки отменяются: прогноз погоды в Москве и Подмосковье в выходных 11-12 октября оказался плохим

Дождливые выходные ожидают жителей Москвы и Подмосковья 11-12 октября, сообщил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин. Эксперт составил для интернет-издания «Подмосковье сегодня» прогноз погоды на ближайшие дни.

Последний день рабочей недели будет сопровождаться умеренными дождями местами. Температура в Москве в пятницу ночью составит +7…9°, днем +9…11°, по области ночью +4…9°, днем +7…12°. Ветер восточный, юго-восточный 4-9 м/с.

Умеренные дожди местами продолжатся в субботу, за окном будет облачно. Ночью ветер ожидается восточный, юго-восточный 2-7 м/с, днем направление сменится на западное, а порывы достигнут 4-9 м/с.

«Температура в Москве ночью +7…9°, днем +10…12°, по области ночью +4…9°, днем +7…12°», — сообщил Ильин.

В воскресенье в регионе будет облачно и дождь. 12 октября ночная температура в Москве составит +5…7°, днем +7…9°. В Подмосковье ночью прогнозируется +3…8°, днем +4…9°. Ветер западной четверти 6-11 м/с.

Дожди продолжатся в понедельник, 13 октября. Ночная температура составит +1…6°, днем +4…9°. Ветер южный, юго-восточный 3-8 м/с, заключил синоптик.

