«Реалити-шоу изжило себя»: почему разводятся Джиган и Оксана Самойлова

Одна из самых ярких пар российского шоу-бизнеса — Оксана Самойлова и Джиган (настоящее имя — Денис Устименко-Вайнштейн) — разводятся после 12 лет брака. Рэпер уже не нужен жене для продвижения, что и могло послужить одной из причин для расставания, заявила клинический психолог Марианна Абравитова интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Заявление о расторжении брака было подано Самойловой 6 октября, следует из картотеки судебных дел. При этом в соцсетях звезды никак не комментировали ситуацию. И Оксана, и Денис продолжают выкладывать истории с общими детьми, которых у пары четверо. По словам психолога Абравитовой, Джиган и Самойлова сделали реалити-шоу из своей семейной жизни, за которым наблюдает вся страна, и развод связан с тем, что шоу изжило себя.

Инициатором развода выступила Оксана, не сомневается эксперт. Индивидуальная жизнь блогершы стала интереснее, чем совместная с Джиганом. Самойлова захотела вывести себя в новое поле реалити-шоу по маршруту Ким Кардашьян, которая сама по себе стала популярной персоной, независимо от экс-супруга Канье Уэста, объяснила психолог.

«Джиган, по факту, Самойловой уже и не нужен. Тем более, он достаточно сложный человек. Ей проще сейчас выстроить яркую карьеру и зарабатывать больше в одиночку, нежели объединившись с ним. Поэтому, на мой взгляд, это продолжение шоу. Если и есть внутренние аспекты, конечно, они всегда есть, они не основополагающие. Потому что их жизнь в семье — это закрытая кастрюлька, и основные аспекты мы не можем подсмотреть, только то, что вырывается в виде пара наружу. Я думаю, что там все достаточно сложно», — отметила Абравитова.

Самойлова наигралась в семейную жизнь, где ей приходилось быть не только женой, но и матерью для мужа, и это перестало давать ей самореализацию, считает эксперт.

Фото: [ t.me/sammyfam ]

«Понимая образ жизни Джигана, где есть не только измены, не только другие женщины, Самойлова внутри столкнулась с запрещенкой. Скорее всего, он по своим психологическим характеристикам капризный парень, не выросший из подростковой психики», — объяснила она.

Оксана — сильное звено в паре, именно она дает импульс для развития. Детей и Джигана уже не хватало для привлечения внимания, появилась коза — звезда идет по пути экзотики, эпатажа и больших денег, подчеркнула Абравитова. Для того, чтобы был денежный прирост, нужно создавать эпатаж, менять схему. Если развод с Джиганом действительно произойдет, Самойлова изменит схему и продемонстрирует совершенно иное реалити-шоу, возможно, более интересное, заключила психолог.

