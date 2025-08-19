Единый день открытых дверей прошел в школах Химок. В его рамках родители школьников смогли задать интересующие их вопросы руководителям образовательных учреждений.

До этого с директорами подмосковных школ провел встречу губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В этом году в акции приняли участие 25 школ округа. Учителя рассказали о программах обучения, об особенностях внеурочной деятельности, о необходимых для зачисления документах.

«В основном на встречу пришли родители будущих первоклассников. Несмотря на то что скоро в школе пройдут родительские собрания, родители используют любую возможность, чтобы познакомиться с учебным процессом», – рассказала директор школы «Лига первых» Мариана Полякова.

