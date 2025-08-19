Губернатор Подмосковья: перед началом учебного года отремонтировано около 300 дорог к колледжам, школам и детсадам

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о ходе ремонта дорог, ведущих к образовательным учреждениям. По его словам, перед началом учебного года в порядок привели около 300 участков.

«Наша задача — обеспечить максимальный комфорт и безопасность, чтобы дети могли спокойно добираться до школы и обратно, а родители за них не переживали. Для этого к 1 сентября мы привели в порядок порядка 300 дорог, ведущих к школам, лицеям, гимназиям, колледжам, техникумам, детским садам», — сообщил губернатор.

Он отметил, что на участках обновили покрытие и разметку, установили ограждения и «лежачих полицейских», отремонтировали знаки, привели в порядок тротуары, светофоры и освещение.

В числе отремонтированных участков — 188 муниципальных и 98 региональных дорог общей протяженностью порядка 390 км. Протяженность муниципальных дорог составляет 154 км, региональных дорог — 235 км. Также отремонтировали 61 тротуар.

К примеру, отремонтировали Владимирскую улице в Егорьевске, которая ведет к Авиационному техническому колледжу имени В. П. Чкалова, школе № 9 для учащихся с ограниченными возможностями здоровья и Воскресной школе при Свято-Троицком Мариинском женском монастыре. Также в порядок привели проспект Пацаева в Долгопрудном, который ведет к Физтех-колледжу, школе № 10 и детским садам.

Помимо этого, в 2025 году планируется провести капремонт 12 муниципальных дорог, которые расположены возле образовательных учреждений. На пяти из них работы уже завершились. В их числе — проспект Мира в Реутове, где находятся детсады «Светлячок» и «Сказка».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев провел встречу с руководителями областных школ, чтобы обсудить подготовку к учебному году.