Кровельные работы стартовали в рамках капремонта школы «Созвездие Вента» в Можайске

В деревне Мокрое в Можайске в рамках капитального ремонта школы «Созвездие Вента» начались кровельные работы. Об этом сообщили в Министерстве строительного комплекса Московской области.

Работы на объекте ведутся ежедневно. Подрядчики уже завершили демонтажные работы и перешли к общестроительным и отделочным операциям. Параллельно осуществляется монтаж новых инженерных систем.

В ходе комплексного обновления здания 1969 года постройки будут обновлены фасад и входная группа, проведена внутренняя отделка, заменены все инженерные коммуникации, радиаторы, сантехническое оборудование, полы, потолки, окна и двери. После завершения основных работ в школу завезут новую мебель и благоустроят прилегающую территорию.

Полное завершение капремонта запланировано к 1 сентября 2026 года.

