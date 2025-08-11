Подольские хоккеисты встретились с Александром Овечкиным

Юные спортсмены из Подольска — члены хоккейной команды «Витязи» — встретились с Александром Овечкиным. Встреча прошла в рамках Кубка имени Овечкина.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого поздравил всех участников звездного матча Ovi Cup со звездами НХЛ.

Команда из Подольска дошла до четвертьфинала и в результате заняла седьмое место. В общей сложности за победу в турнире боролись 24 команды.

После соревнований ребята встретились со знаменитым спортсменом, взяли у него автографы и сфотографировались на память.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал Кубок Овечкина одним из самых масштабных мероприятий страны.