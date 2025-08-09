Губернатор Подмосковья назвал Кубок Овечкина одним из самых масштабных мероприятий страны

Прошедший в Подмосковье хоккейный турнир на Кубок Овечкина показал, что это спортивное мероприятие пользуется из года в год все большей популярностью. Такое заявление сделал в своем телеграм-канале губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Воробьев напомнил, что все начиналось в 2018 году всего с шести команд, все они представляли Московскую область. Теперь же в Подмосковье приехали 24 команды, которые выступали от 13 регионов России, Белоруссии и Казахстана. А всего за время существования турнира, по его словам, на лед выходили 70 команд, за которые играли более 1,4 тыс. игроков. Матчи вживую смогли увидеть более 15 тыс. зрителей, и с помощью трансляции — еще 1,5 млн. А всего за время существования турнира, по его словам, на лед выходили 70 команд, за которые играли более 1,4 тыс. игроков. Матчи вживую смогли увидеть более 15 тыс. зрителей, и с помощью трансляции — еще 1,5 млн.

«Спасибо всем, кто пришел поддержать спортсменов — нашим жителям, участникам СВО и их семьям», — указал Воробьев.

Губернатор добавил, что отдельно был рад присутствию на турнире его идейной вдохновительницы, Татьяны Николаевны, мамы знаменитого хоккеиста, в чью честь назвали состязания.

Ранее уже сообщалось, что подольский хоккейный клуб «Витязь» сумел занять седьмое место на турнире Кубка Овечкина. Спортсмены из Подольска переиграли в своей последней встрече команду «Северстали» с разгромным счетом 7:2.