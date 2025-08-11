Шаховская больница получила новое медицинское оборудование
Новое оборудование передали Шаховской больнице
Фото: [пресс-служба администрации Шаховской]
Шаховская больница получила современное медицинское оборудование. Это светодиодный хирургический светильник и система эндоскопической визуализации, рассказали в администрации округа.
Всего с января этого года медучреждения Подмосковья получили около 3,6 тыс. единиц нового оборудования, отметил до этого губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Новое оборудование в Шаховской больнице позволит повысить качество оказания услуг. Так, с помощью светильника можно создать оптимальные условия освещения операционного поля, а система эндоскопической визуализации позволит проводить малотравматичные операции.
Ранее губернатор Андрей Воробьев запустил строительство нового корпуса перинатального центра в Ленинском округе.