Губернатор Воробьев дал старт строительству нового корпуса перинатального центра в Видном

Губернатор Московской области Андрей Воробьев вместе с врачами дал старт строительству нового корпуса Видновского перинатального центра, он позволит увеличить мощность медучреждения в два раза к 2027 году.

«Мы закладываем новый большой корпус. Очень надеемся, что строители построят все в срок, ну а ваша команда продолжит творить чудеса. Вы прямо из окна действующего корпуса сможете следить за ходом работ. У нас в Московской области шесть перинатальных центров, которые в том числе строились по Президентской программе. <...> Я хочу вас поблагодарить, мы вами очень дорожим. Потому что, каким бы современным ни был новый корпус, без специалистов, без вас, это все не будет работать», – обратился к врачам центра губернатор.

Новый корпус будет рассчитан на 200 коек, там обустроят отделения патологии беременности, акушерское (послеродовое), анестезиологии-реанимации, реанимации и интенсивной терапии новорожденных, патологии новорожденных и недоношенных детей, родовое отделение и не только. Кроме того, специалисты создадут кабинеты МРТ и УЗИ экспертного класса.

Каждый год в центр обращаются около 15 тыс. будущих матерей из Серпухова, Каширы, Подольска, Ступино, Домодедово, Чехова, Ленинского (охват населения — 1,5 млн человек), а также роженицы из Москвы (10%) и других регионов страны (16%). Здесь ежегодно рождаются более 6 тыс. детей. Учреждение входит в топ перинатальных центров России, где в рамках ОМС можно получить качественную медицинскую помощь.

Андрей Воробьев пообщался с врачами и роженицами, а также передал последним подарочные наборы «Я родился в Подмосковье».

«В Подмосковье ежегодно рождается более 70 тыс. детей. Это не рекорд, но Московская область растет. Уверен, что и новый большой корпус будет загружен», – добавил губернатор.

Так, многодетная мать Олеся Водопьянова недавно родила в центре четвертого ребенка.

«В этот раз у меня была экстренная ситуация, падало сердцебиение ребенка. Можно сказать, что спасли малыша», – рассказала она.

В учреждении проводят уникальные операции по собственным запатентованным методикам. Например, успешно оперируют беременных женщин с врастанием плаценты в рубец на матке. В апреле в ЖК «Зеленые аллеи» в Видном открыли женскую консультацию перинатального центра, новый кабинет появился в самом крупном ЖК округа — «Пригород Лесное».

