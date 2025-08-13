Школьник из Подольска стал лауреатом Всероссийского конкурса «Большая перемена»

Школьник из Подольска стал лауреатом второй степени по итогам Всероссийского конкурса «Большая перемена». Об этом рассказал глава округа Григорий Артамонов.

До этого двое жителей Подмосковья стали лауреатами конкурса «Знаешь? Научи!», отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

За победу в конкурсе «Большая перемена» боролись сотни ребят. Финал прошел в Международном детском центре «Артек». Участникам нужно было пройти испытания по коммуникации, логическому мышлению, креативности, работе в команде.

В результате ученик шестого класса школы № 11 Подольска Виктор Осипов стал лауреатом второй степени.

«Поздравляю Виктора с отличным результатом! Гордимся и ждем новых достижений», — поздравил мальчика глава округа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о победителях Международной научной физической олимпиады.