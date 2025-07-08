Губернатор Подмосковья рассказал о победителях Международной научной физической олимпиады ISPhO-2025

Школьники из Подмосковья одержали победу на III Международной научной физической олимпиаде ISPhO-2025, которая прошла в Ханты-Мансийске. Об этом в своих социальных сетях сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«От всей души поздравляю наших ребят, завоевавших золотые медали — Серафим Бунин, Денис Романов и Антон Торощин. Все они учатся в Физтех-лицее им. П. Л. Капицы в Долгопрудном. Денис также получил награду за лучший результат в эксперименте», — написал губернатор.

По его словам, участниками олимпиады стали команды из более чем 20 стран. Подмосковные ученики выступили в составе российской сборной. Ей удалось завоевать пять медалей и Гран-при. Воробьев поблагодарил школьников за упорство, а также их родителей и наставников за поддержку.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев пообщался со школьниками из ОАЭ, которые приехали в гимназию им. Е. М. Примакова.