Соревнования по конкуру прошли в Подольске в рамках Дня физкультурника

В Подольске в рамках Дня физкультурника прошли соревнования по конкуру. В них приняли участие 30 спортсменов со всего Подмосковья, рассказали в администрации округа.

Всего на это лето в Подмосковье запланировано около 2 тыс. спортивных мероприятий, отмечал до этого губернатор Московской области Андрей Воробьев.

По итогам соревнований представительницы Подольска заняли первое и третье места в общем зачете на маршруте №2 с высотой препятствий 60 см. Обе участники — воспитанницы СШОР «Пахра».

Организатором мероприятия выступил конноспортивный клуб «Фаворит». Ограничений по возрасту не было. Организаторы старались сделать маршрут удобным и комфортным для всех спортсменов.

