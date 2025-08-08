УЗИ-аппараты экспертного класса установили в Подольском роддоме

Фото: [Пресс-служба администрации Подольска]

Родильный дом Подольска получил два новых многофункциональных ультразвуковых аппарата экспертного класса. Техника поступила в рамках поддержки губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Оборудование передали в отделение патологии недоношенных детей, а также в отделение реанимации и интенсивной терапии новорожденных. Это мобильные сканеры, с помощью которых можно максимально точно оценивать состояние сердца и сосудов ребенка.

Также учреждение недавно получило новые аппараты ИВЛ.

Ранее губернатор Андрей Воробьев проверил работу новой поликлиники, открывшейся в Ленинском округе.

