УЗИ-аппараты экспертного класса установили в Подольском роддоме

Оборудование передали в отделение патологии недоношенных детей, а также в отделение реанимации и интенсивной терапии новорожденных. Это мобильные сканеры, с помощью которых можно максимально точно оценивать состояние сердца и сосудов ребенка.

Также учреждение недавно получило новые аппараты ИВЛ.

Ранее губернатор Андрей Воробьев проверил работу новой поликлиники, открывшейся в Ленинском округе.