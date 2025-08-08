УЗИ-аппараты экспертного класса установили в Подольском роддоме
Фото: [Пресс-служба администрации Подольска]
Родильный дом Подольска получил два новых многофункциональных ультразвуковых аппарата экспертного класса. Техника поступила в рамках поддержки губернатора Московской области Андрея Воробьева.
Оборудование передали в отделение патологии недоношенных детей, а также в отделение реанимации и интенсивной терапии новорожденных. Это мобильные сканеры, с помощью которых можно максимально точно оценивать состояние сердца и сосудов ребенка.
Также учреждение недавно получило новые аппараты ИВЛ.
