В Люберцах в ЖК «Легенда Коренево» построят воспитательно-образовательный комплекс
Фото: [ООО СЗ «Коренево Девелопмент»]
На территории жилого комплекса «Легенда Коренево» в Люберцах продолжается строительство воспитательно-образовательного комплекса. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.
Застройщик ООО СЗ «Коренево Девелопмент» ведет устройство монолитных конструкций второго этажа и внутренних лестниц, ввести объект в эксплуатацию планируют в июне 2027 года. В состав комплекса войдут школа на 500 мест и детский сад на 120 мест. В здании появятся учебные помещения, лаборатории для проведения опытов и практических занятий, кабинеты для изучения искусства, музыкальные классы и зоны для проектной деятельности и не только.
