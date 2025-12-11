В Люберцах в ЖК «Легенда Коренево» построят воспитательно-образовательный комплекс

Застройщик ООО СЗ «Коренево Девелопмент» ведет устройство монолитных конструкций второго этажа и внутренних лестниц, ввести объект в эксплуатацию планируют в июне 2027 года. В состав комплекса войдут школа на 500 мест и детский сад на 120 мест. В здании появятся учебные помещения, лаборатории для проведения опытов и практических занятий, кабинеты для изучения искусства, музыкальные классы и зоны для проектной деятельности и не только.

