Губернатор Подмосковья посетил одну из новых школ, открытых ко Дню знаний

В Подмосковье 1 сентября открылись 26 новых учебных заведений, одно из них — здание школы № 1 им. дважды Героя Советского Союза В. Н. Леонова в Зарайске. Губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил торжественную линейку, пообщался с учителями и угостил детей мороженым.

«Мы строим много школ — больше 30 ежегодно. И много ремонтируем, сегодня открываем 57 по президентской программе. Но ключевая задача — собрать учителей, чтобы в новых стенах можно было рассчитывать на качественное образование. Поэтому еще раз хочу поблагодарить учителей за их труд. <…> В лице директора школы Елены Николаевны Беликовой хочу сказать слова благодарности всей команде учителей. <…> Хочу также поблагодарить родителей, с которыми мы пообщались. Я очень надеюсь, что эта школа даст новые возможности для ваших детей», — сказал губернатор.

До этого школа располагалась в зданиях 1812, 1873 и 1930 годов постройки. Школа является современным воспитательно-образовательным комплексом, включающим основное здание, школу в деревне Авдеево и три детских сада.

«В одной из своих рабочих поездок губернатор встретился с педагогами нашей школы, и они попросили построить новую. И Андрей Юрьевич Воробьев сказал: «Школа будет». И вот прошло немного времени, и сегодня у нас появилось огромное просторное здание, где есть свой пищеблок, залы, площадки, где будут гулять дети и заниматься спортом», — рассказала директор школы Елена Беликова.

Для школьников обустроили лаборатории, мастерские, два больших спортивных и актовый залы, столовую, стадион, зоны для прогулок и отдыха, организовали три школьных автобуса. Здесь планируется запустить математические классы под наставничеством Технолицея им. Долгих, кружки по инженерии, логике, занятия для олимпиадников и не только.

В штате насчитывается более 50 специалистов, в 2025 году удалось привлечь опытного учителя математики из Москвы, а также двух целевиков и одного молодого педагога — студента вуза.

