В музее-заповеднике «Подолье» отметят День Государственного флага России

День Государственного флага России отметят в Подольске

Праздничное мероприятие в честь Дня Государственного флага России пройдет в музее-заповеднике «Подолье» в Подольске. Об этом рассказали в администрации округа.

На это лето в регионе запланировано множество уникальных культурных мероприятий, отмечал до этого губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Для посетителей подольского музея подготовили увлекательное путешествие в историю флага России.

«Подольчане и гости округа смогут погрузиться в историю и узнать больше о символах нашей страны», — отметили в администрации Подольска.

Мероприятие состоится 22 августа. Вход на него свободный. Возрастное ограничение 12+.

