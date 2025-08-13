В музее-заповеднике «Подолье» отметят День Государственного флага России
День Государственного флага России отметят в Подольске
Фото: [Медиасток.рф]
Праздничное мероприятие в честь Дня Государственного флага России пройдет в музее-заповеднике «Подолье» в Подольске. Об этом рассказали в администрации округа.
На это лето в регионе запланировано множество уникальных культурных мероприятий, отмечал до этого губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Для посетителей подольского музея подготовили увлекательное путешествие в историю флага России.
«Подольчане и гости округа смогут погрузиться в историю и узнать больше о символах нашей страны», — отметили в администрации Подольска.
Мероприятие состоится 22 августа. Вход на него свободный. Возрастное ограничение 12+.
