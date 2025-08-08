В Шаховской к 20 августа завершится ремонт водозаборного узла

В Шаховской к 20 августа планируется отремонтировать водозаборный узел поселка. О ходе работ рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.

В целом в этом году в Подмосковье на модернизацию систем водоснабжения и водоотведения предусмотрели 55 млрд рублей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

На объекте уже установили железобетонный фундамент под колонны, которые необходимы для дальнейшего монтажа решетчатых панелей. Также были установлены откатные ворота, калитка и домофонная система.

В планах — облицовка забора и фундамента песчаником и доломитом. Это придаст сооружению эстетичный внешний вид и повысит долговечность конструкции.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о запуске реконструированного водозаборного узла в Дмитрове.