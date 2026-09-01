Банкротство и налоги: бывший глава следственного отдела лишился миллионных активов

Активы новокузнецкого ООО «Кузбасс Майнинг», принадлежавшего бывшему высокопоставленному силовику, выставлены на торги. Как пишет VSE42.RU , конкурсная управляющая Ксения Спирина опубликовала реестр сведений о банкротствах: имущество распродадут в два этапа. Всего на продажу заявлено 243 лота — от вахтового КАМАЗа за 4,3 млн рублей до компрессоров и сварочных аппаратов по цене до 100 тыс. за штуку.

Имущество обанкроченной угольной компании «Кузбасс Майнинг» уходит с молотка. Первый аукцион включает 33 лота, самый дорогой из которых — вахтовый КАМАЗ стоимостью 4,3 млн рублей. В списке также значится БелАЗ, четыре модульных здания, оргтехника и другое оборудование. Вторая партия насчитывает 210 позиций, каждая оценена не дороже 100 тыс. рублей: контейнеры, сварочные аппараты, компрессоры и подобная мелочь.

Компания оказалась в центре скандала еще до банкротства. В апреле ее руководителя Константина Шарнина признали виновным в уклонении от налогов — он скрыл от фискальных органов 41 млн рублей. Позже выяснилось, что бизнес принадлежал бывшему главе новокузнецкого следственного отдела Александру Рычкову. По данным СМИ, силовик годами не платил налоги и не обслуживал кредиты. Когда пострадавшие начали обращаться в суд, предприниматель запустил процедуру банкротства своих активов. В декабре 2024 года «Кузбасс Майнинг» признали несостоятельным, а на имущество Рычкова наложили ограничения. Теперь все это выставлено на публичные торги.