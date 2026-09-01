Болезнь-загадка стала кошмаром российских женщин: ее находят у каждой 10-й

Сильные боли во время месячных, вздутие, тошнота и усталость — это не женские капризы, а возможные симптомы эндометриоза, которым страдает каждая десятая россиянка репродуктивного возраста. Акушер-гинеколог Вера Коренная на форуме «В фокусе — здоровье» в Москве рассказала, почему болезнь долго не диагностируют, как она разрушает здоровье и семьи и что можно сделать, чтобы взять ее под контроль. Об этом пишет VSE42.RU .

Эндометриоз — это состояние, при котором ткань, похожая на внутреннюю оболочку матки, разрастается за ее пределами: на яичниках, в брюшной полости, а иногда прорастает в стенки кишечника и мочевого пузыря. Эта ткань живет по менструальному циклу, вызывая внутренние кровотечения, воспаление и спайки. Статистика пугает: 10% женщин репродуктивного возраста, а это 190 млн человек в мире, сталкиваются с этим недугом. При этом диагноз ставят в среднем через 7–10 лет после первых симптомов. Все это время пациентки лечатся от «непонятных болей», теряя годы, а иногда и семьи — из-за сниженного либидо и постоянного дискомфорта.

Часто первые признаки появляются уже в 24 года, но общество и даже врачи нередко списывают их на «женскую долю». Вера Коренная подчеркивает: боль — это не норма. Она может возникать не только при менструации, но и во время секса, дефекации или мочеиспускания. К этому добавляются хроническая усталость, тревожность, депрессия — следствие системного воспаления и гормонального сбоя. Болезнь приводит к серьезным последствиям: около 15% удалений матки не по онкологии связаны с эндометриозом, а почти каждая вторая пациентка страдает бесплодием.

Раньше диагноз подтверждали только при лапароскопии, но теперь его можно заподозрить на УЗИ — правда, для этого нужен дорогой аппарат и квалифицированный специалист, которых в обычных государственных клиниках часто нет.

Полностью избавиться от эндометриоза невозможно, но развитие болезни можно сдерживать. Врач подбирает терапию индивидуально: от анальгетиков до гормональных препаратов. В запущенных случаях прибегают к хирургии. Главный совет гинеколога: не терпеть адские боли годами, а искать причину. При раннем выявлении современные лекарства позволяют контролировать состояние без побочных эффектов вроде набора веса или выпадения волос.