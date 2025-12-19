«Сразу же кладите трубку!»: Путин рассказал, как бороться с мошенниками

Президент РФ Владимир Путин сообщил о первых значимых результатах борьбы с телефонным мошенничеством в России. По его словам, принятые государством меры уже сработали: количество таких преступлений сократилось на 7%, а финансовый ущерб от действий злоумышленников — на 33%.

По его словам, принятые государством меры уже сработали: количество таких преступлений сократилось на 7%, а финансовый ущерб от действий злоумышленников — на 33%.

«Меры по борьбе с телефонными мошенниками сработали, но еще многое предстоит сделать», — подчеркнул глава государства, комментируя усилия правоохранительных органов и регуляторов.

Несмотря на положительную динамику, проблема остается актуальной. Российский лидер дал важный совет: если на другом конце телефона говорят о деньгах, нужно сразу же класть трубку.

Ранее сообщалось, что вопрос об Иосифе Сталине попал в топ обращений на прямой линии с Владимиром Путиным.