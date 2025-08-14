Протесты с головой накрыли Сербию: Вучич обвинил протестующих в попытке госпереворота

Сербия переживает один из самых напряженных политических кризисов за последние годы, пишет RG.RU. Улицы Белграда, Нови-Сада и других городов превратились в арену жестоких столкновений между протестующими и силовиками.

Накануне президент Сербии Александр Вучич недвусмысленно заявил, что видит в этих событиях сценарий «цветной революции», инспирированной западными странами.

Корни массовых выступлений в стране берут начало с трагедии в Нови-Саде, где на железнодорожной станции обрушился навес вокзала, унеся жизни 16 человек. Более 60 человек получили различные травмы и ранения.

Прокуратура, которая провела проверку, заявила, что при реализации инфраструктурных проектов присутствовал факт коррупции. Именно эта ситуация стала катализатором народного гнева, и протесты быстро переросли в политические требования – отставки правительства и досрочных выборов.

Вучич, назвавший демонстрантов «головорезами», пошел на жесткие меры. На августовских протестах задержали более 200 человек, десятки граждан получили травмы в столкновениях.

Особенно кровавые сцены развернулись в Белграде, где полиция не позволила протестующим приблизиться к парламенту, и в Кралево, где спецназу пришлось разделять противоборствующие группы.

«Это было то, чего раньше не видела Сербия. Это была хорошо организованная атака, она была потрясающе подготовлена, и у них были все виды оружия», — сказал Вучич, комментируя ситуацию в стране.

Примечательно, что власти пока отказались от крайних мер — армия для подавления протестных акций не задействована. Ранее Вучич также заявил об отказе баллотироваться на новый срок на президентских выборах.