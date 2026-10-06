Ученые ВШЭ подготовили манифест о сотрудничестве человека и ИИ

Исследователи НИУ ВШЭ подготовили «Манифест кентавра», посвященный влиянию совместной работы человека и искусственного интеллекта на науку и высшее образование. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе вуза.

Документ опубликован в журнале «Высшее образование в России». Авторы отмечают, что ИИ способен выдавать быстрые ответы раньше, чем исследователи получают проверенные знания, а общественные процессы могут измениться еще до завершения научной работы.

По мнению авторов манифеста, особенно уязвимы гуманитарные и социальные науки. Для сохранения качества исследований они предлагают развивать организованное сотрудничество человека и ИИ.

Авторы считают, что результаты работы команды «человек + ИИ» должны иметь такой же научный статус, как исследования, выполненные человеком самостоятельно. При этом взаимодействие с ИИ необходимо раскрывать, результаты — проверять, а ответственность за выводы должна полностью оставаться за исследователем.

В ВШЭ также предлагают пересмотреть университетские подходы к использованию ИИ, включая оценку самостоятельности студентов и достоверности полученных результатов. Для обмена опытом планируется развивать сообщество исследователей, которые смогут совместно обсуждать методы и проверять работу друг друга.

Ранее сообщалось, что десятки специалистов ушли из-за опасений по поводу безопасности человечества.