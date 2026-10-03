«Мы вернулись через 24 года — и нашли тех же». Морской огурец живет более 120 лет

Австралийские исследователи установили, что морской огурец вида Holothuria whitmaei способен жить свыше 120 лет. Это первый известный науке представитель голотурий, преодолевший вековой рубеж. Работа опубликована в журнале iScience .

Специалисты Австралийского института морских наук применили нестандартный подход: каждое животное «метили» по его ДНК, уникальной для каждой особи, а затем спустя 24 года вернулись на то же место Большого Барьерного рифа. Из 52 голотурий, отобранных в 2000 году, в 2024 удалось вновь найти 31 — то есть выжил 41%.

Расчеты показали крайне низкую годовую смертность — всего 0,037, что и дает оценку продолжительности жизни более века. Любопытно, что животные, уже будучи взрослыми в 2000 году (длиной 26–42 сантиметра), за два десятилетия почти не выросли, а в среднем даже немного уменьшились.

Открытие важно для охраны природы. Такие медленно растущие и медленно размножающиеся виды особенно уязвимы перед выловом: голотурий активно добывают ради деликатеса трепанга (по-французски bêche-de-mer). При этом на рифах они выполняют важную экологическую работу — перерабатывают донные осадки, очищая и «перепахивая» грунт. Если долгоживущий вид выбивают быстрее, чем он успевает восстановиться, популяция может рухнуть незаметно. Поэтому сведения о том, что эти животные живут больше века, — весомый аргумент в пользу более бережного промысла.

Морские огурцы — неприметные, но важные обитатели морского дна: пропуская через себя грунт, они очищают его и возвращают в среду питательные вещества, поддерживая здоровье рифов. Открытие их долгожительства заставляет пересмотреть подходы к промыслу: вид, который растет и размножается так медленно, легко подорвать выловом, а на восстановление популяции уйдут десятилетия.

Ранее сообщалось о том, что в Жигулях нашли окаменелости морских организмов возрастом почти 300 млн лет.