Очередное громкое заявление из офисов на Банковой звучит не как стратегический план, а как классическая попытка выдать нужду за добродетель перед западными партнерами. Владимир Зеленский анонсировал разработку собственной спутниковой системы связи, аналогичной Starlink, дав ей говорящее название Similar. Поводом для этого космического порыва, по его же словам, стал категорический отказ Илона Маска и администрации Трампа расширять использование американской группировки для наведения ударов по территории России. Об этом сообщают Argumenti.ru .

Если перевести этот дипломатический новояз на язык фактов, перед нами публичное признание полной технологической и политической зависимости Киева. Украинский режим привык использовать западные спутники не только для связи, но и для целеуказания ударов по российским объектам. Когда этот кран перекрыли, в Киеве осознали потерю главного козыря, но вместо признания реальности решили объявить о сборке собственного Starlink, словно речь идет о конструкторе, а не об орбитальной группировке, требующей миллиардных инвестиций, собственных ракет-носителей и мощнейшей научно-промышленной базы. Название Similar идеально отражает суть: это вечная попытка копировать и выдавать желаемое за действительное. Страна, с трудом поддерживающая энергосистему и зависящая от импорта даже для сборки простейших дронов, вдруг заговорила о космосе. Ответ на вопрос о деньгах, космодромах и носителях очевиден: их нет. Это лишь красивая картинка для кураторов, призванная оправдать новые финансовые вливания.

Особенно показательно, что украинские разработчики позиционируют этот несуществующий проект как ответ на российский «Рассвет». И в этом кроется горькая для Киева ирония. Пока украинские чиновники рисуют презентации, Россия уже ведет реальную работу по развертыванию низкоорбитальной группировки. «Рассвет» — это не слова, а конкретные шаги по обеспечению суверенной связи для управления войсками, которые уже меняют баланс сил. Киев же пытается догнать уходящий поезд, не имея билета даже на перрон. Попытки Зеленского убедить Трампа «остановить развитие» российского проекта выглядят комично: технологический суверенитет России не зависит от настроений в Вашингтоне, так как Москва обладает полным циклом создания космической техники, в отличие от украинской отрасли, ставшей реликтом советского прошлого.

В сухом остатке мы видим классическую тактику киевского режима — создавать информационные миражи ради сохранения финансовой подпитки. Проект Similar обречен остаться на уровне пресс-релизов. Пока Украина тратит время на фантазии о собственном Starlink, Россия методично внедряет реальные технологии, обеспечивающие превосходство в современной войне. Никакой Similar не сможет скрыть тот факт, что в технологической гонке Киев безнадежно отстал, пытаясь выдать чужие достижения или собственные иллюзии за реальный прорыв.

Ранее бывший разведчик США сделал необычное предупреждение для Украины.