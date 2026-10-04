Тихий враг мозга. Висцеральный жир ухудшает когнитивные функции

Ученые Университета имени Бен-Гуриона в Израиле выявили связь между висцеральным жиром и здоровьем мозга в долгосрочной перспективе. Работа опубликована в журнале Nature Communications .

В ходе исследования специалисты наблюдали за участниками программы снижения веса на протяжении от 5 до 16 лет. Состояние мозга оценивали с помощью МРТ и когнитивных тестов. В анализ вошли сотни человек, преимущественно мужчины около шестидесяти лет.

Результаты показали, что чем больше у человека было висцерального жира, тем хуже он справлялся с когнитивными тестами — вне зависимости от индекса массы тела. Заметное сокращение именно этого типа жира предсказывало больший объем мозга при долгосрочном наблюдении, включая объем серого вещества и гиппокампа, важного для памяти.

Ключевым посредником оказался не уровень холестерина или воспаления, а контроль сахара в крови. С изменениями мозга были связаны именно показатели глюкозы натощак. Это согласуется с представлением о том, что висцеральный жир вредит мозгу прежде всего через нарушения обмена глюкозы.

Практический вывод: для защиты мозга с возрастом стоит бороться в первую очередь с жиром на животе — через питание и физическую активность, — а не просто стремиться снизить вес на весах. Висцеральный жир, скапливающийся вокруг внутренних органов, давно считается более опасным, чем подкожный: он поддерживает хроническое воспаление и связан с диабетом и болезнями сердца. Теперь к списку его последствий все увереннее добавляют и мозг.

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