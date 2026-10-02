Золото под челюстью: на Кубани нашли могилу древнего всадника

На Кубани исследовали усыпальницу воина-всадника возрастом 2000 лет

Наука

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Святов/Сгенерировано нейросетью]

На Кубани исследовали необычное погребение молодого воина-всадника, которому около двух тысяч лет. Об этом сообщает «Российская археология».

Мужчину 25–30 лет похоронили рядом с конем. Для древних это был не просто компаньон— верный спутник должен был сопровождать хозяина и в загробном мире. В могиле археологи обнаружили удила и накладки в форме колеса. Рядом с воином лежало оружие: железный наконечник копья, наконечник метательного копья, наконечник стрелы и нож. Чуть поодаль — кости овцы и свиньи, вероятно, подношения богам.

Среди находок — глиняная чаша, стеклянный алабастрон и небольшой канфар с пентаграммой на стенке. Такой знак, считают ученые, служил оберегом. Но главное — золотая монета, статер Лисимаха, лежавшая под челюстью погребенного. Это плата за переход в мир иной. Так что даже спустя две тысячи лет мы можем увидеть, как древние провожали своих воинов.

Ранее стало известно, что под Самарой нашли золотую могилу огнепоклонной женщины возрастом 4000 лет.

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