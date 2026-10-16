Мясо против долголетия: почему пожилым с недостатком веса оно помогает дожить до 100?

AJCN: мясо повышает шансы дожить до 100 у пожилых с дефицитом веса

Наука

Употребление мяса может повышать шансы дожить до 100 лет у пожилых людей с недостаточным весом. Китайские специалисты изучили данные 5203 человек старше 80 лет, из которых 1459 дожили до столетия. Результаты опубликованы в журнале The American Journal of Clinical Nutrition (AJCN).

Оказалось, что среди пожилых с недостаточным весом те, кто ежедневно ел мясо, имели на 44% больше шансов дожить до 100 лет, чем вегетарианцы. Среди людей с нормальным или избыточным весом такой разницы не обнаружили. Связь между употреблением мяса и долголетием была заметна прежде всего у женщин, у мужчин подобной зависимости не выявили.

Учёные также выяснили, что пожилые, не евшее мясо, но употреблявшие рыбу, яйца или молочные продукты, имели примерно такие же шансы дожить до 100 лет, как и мясоеды. Исследователи предполагают, что дело не столько в самом мясе, сколько в питательных веществах: в пожилом возрасте организму особенно важно получать достаточно белка и калорий, чтобы сохранять мышцы и избегать истощения. Авторы подчёркивают, что работа не доказывает, что мясо продлевает жизнь.

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