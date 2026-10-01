«Люди перестанут быть людьми»: жизнь в космосе будет возможна?

Астроном Ананьева: люди смогут жить в космосе

Наука

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко]

Научный сотрудник отдела физики планет Института космических исследований РАН, кандидат физико-математических наук Владислава Ананьева в интервью ТАСС заявила о возможности адаптации человечества к условиям космического пространства.

«Люди будут расселяться по космосу постепенно, переставая быть людьми [в нынешнем понимании]», — сказала она.

По мнению исследователя, теория о невозможности эвакуации человечества с Земли несостоятельна. Она отметила, что люди способны жить за пределами планеты, постепенно приспосабливаясь к новым условиям.

Ананьева допустила, что человек будущего сможет адаптироваться к невесомости, повышенному радиационному фону и, вероятно, к вакууму.

Ученый уточнила, что естественная эволюция для таких изменений потребует сотен тысяч лет. При этом развитие генной инженерии способно существенно сократить эти сроки.

Ранее академик Петрукович объяснил необходимость освоения Луны.

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