«Люди перестанут быть людьми»: жизнь в космосе будет возможна?
Астроном Ананьева: люди смогут жить в космосе
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко]
Научный сотрудник отдела физики планет Института космических исследований РАН, кандидат физико-математических наук Владислава Ананьева в интервью ТАСС заявила о возможности адаптации человечества к условиям космического пространства.
«Люди будут расселяться по космосу постепенно, переставая быть людьми [в нынешнем понимании]», — сказала она.
По мнению исследователя, теория о невозможности эвакуации человечества с Земли несостоятельна. Она отметила, что люди способны жить за пределами планеты, постепенно приспосабливаясь к новым условиям.
Ананьева допустила, что человек будущего сможет адаптироваться к невесомости, повышенному радиационному фону и, вероятно, к вакууму.
Ученый уточнила, что естественная эволюция для таких изменений потребует сотен тысяч лет. При этом развитие генной инженерии способно существенно сократить эти сроки.
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