«Не будильник, а приговор: «совы» на 70% чаще выходят на пенсию по инвалидности

Исследование: «совы» к 58 годам чаще выходят на пенсию по инвалидности

Наука

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Илья Попов]

Исследователи из Университета Оулу установили, что люди с вечерним хронотипом к 58 годам оформляют пенсии по инвалидности на 70% чаще, чем обладатели утреннего типа. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на научную работу, опубликованную в Occupational & Environmental Medicine.

Анализ данных более 5 тысяч граждан показал: выплаты получали 12,1% женщин и 8,3% мужчин с вечерним хронотипом, тогда как среди «жаворонков» показатели составили 7,2% и 5% соответственно. Разница сохранялась после статистической корректировки с учетом образования и профессии.

Ведущий автор исследования Тапио Ряйхя отметил, что проблемы со здоровьем возникают именно при рассогласовании рабочего графика с биологическими ритмами организма.

Авторы подчеркивают: вечерний хронотип сам по себе не является прямой причиной более частого выхода на пенсию по инвалидности. Исследователь Оксфордского университета Клара Альбиньяна указала на вероятную ключевую роль несоответствия между биологическими предпочтениями человека и установленным расписанием. Врач-исследователь Кембриджского университета Нина Ржехожек предположила, что гибкий график способен минимизировать подобные конфликты. Преподаватель когнитивной психологии Кильского университета Даррен Роудс отметил, что адаптация рабочего времени под индивидуальный хронотип может нормализовать сон и снизить уровень «социального джетлага».

Ранее сообщалось о том, что засыпание после полуночи грозит диабетом и деменцией.

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