Ученые выяснили, как сигаретные фильтры пропускают токсичные элементы

Эксперт Крупович: в дыме сигарет обнаружен свинец, мышьяк и никель

Наука

Ученые исследовали состав табака, пепла и дыма трех марок сигарет разных ценовых категорий и обнаружили различия в способности фильтров задерживать микроэлементы. Об этом ТАСС сообщила младший научный сотрудник центра «СКИФ» и Института неорганической химии СО РАН Елена Крупович.

С помощью синхротронного излучения и сканирующей электронной микроскопии исследователи изучили структуру фильтров и содержание элементов от калия до свинца. В образцах выявили в том числе медь, цинк, никель, титан, свинец и мышьяк.

По словам Крупович, эффективность задерживания отдельных элементов у разных фильтров неодинакова. При этом прямой связи между стоимостью сигарет и качеством фильтра ученые не обнаружили.

Результаты работы могут помочь при разработке более эффективных фильтров. Исследователи также считают целесообразным установить нормативы содержания токсичных элементов в сигаретах: такие ограничения позволили бы контролировать потенциальное воздействие вредных веществ на организм.

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