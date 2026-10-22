Под кроватью нашли голову вымершего сумчатого волка

Супруги, пожелавшие остаться анонимными, хранили останки, не подозревая об их ценности. Они обратились в аукционный дом после того, как увидели новость о продаже другого чучела вымершего волка. Оказалось, их экземпляр привезли в Британию еще в 1905 году. Предположительно, животное поймал тасманский фермер, смертельно ранив из ружья. Рентген показал: у черепа отсутствует только один фрагмент — вероятно, там прошла пуля.

Торги начнутся в конце ноября. И это не первый случай, когда останки сумчатого волка всплывают неожиданно. Ранее коллекционер купил на барахолке чучело с «выпученными глазами», приняв его за лису. Позже выяснилось, что это сумчатый волк. На аукционе он ушел за £74 тыс. (около ₽8 млн).

Так что теперь у супругов есть шанс не только удивить мир, но и заработать. Впрочем, для науки такие находки бесценны. Ведь сумчатый волк вымер почти сто лет назад. И каждая его частица — это окно в прошлое.

Ранее стало известно, что в Денисовой пещере нашли останки неизвестного науке животного.