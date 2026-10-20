На хлебной лопате XI века нашли поле для древней настолки

Под Новгородом нашли лопату XI века с игровым полем

Наука

Археологи нашли хлебную лопату XI века в Новгородской области и выяснили неожиданный факт: доска использовалась не только для выпечки, но и для игры. Об этом сообщает сайт НовГУ.

Доска размером 30 на 40 сантиметров использовалась не только для выпечки. На обороте вырезаны квадраты — это поле для «мельницы», старейшей настольной игры, похожей на «крестики-нолики». По словам директора Центра археологических исследований НовГУ Сергея Торопова, в древности специальных досок для таких игр могло и не быть. Чаще поля царапали или вырезали на ровных поверхностях бытовых предметов. Видимо, игра была настолько распространенной, что под нее приспосабливали все, что под руку попадется.

При этом сама лопата оказалась редчайшей находкой. Ее сохранность для изделия XI века археологи называют удивительной. Так что теперь у ученых есть не только инструмент древнего пекаря, но и свидетельство того, как новгородцы проводили досуг.

Ранее стало известно, что под Самарой нашли золотую могилу огнепоклонной женщины возрастом 4000 лет.

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