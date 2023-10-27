Грузовик и легковушка столкнулись в Щелково, пострадали три человека

Авария с участием грузовика и легковой машины произошла в Подмосковье. Транспортные средства столкнулись на Талсинской улице в Щелково.

В результате ДТП пострадали три человека — оба водителя и пассажир легковушки, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу областного главка МВД. Всех пострадавших госпитализировали.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, на месте работают сотрудники правоохранительных органов. По предварительным данным, лобовое столкновение произошло из-за того, что водитель легковой машины выехал на встречную полосу.

Ранее сообщалось, что суд в Подмосковье вынес приговор экс-капитану полиции, который сел пьяным за руль и устроил смертельное ДТП в Балашихе.