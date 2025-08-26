Мигранты изнасиловали женщину во дворе в Череповце

В Череповце два мигранта были взяты под стражу по подозрению в совершении насильственных действий сексуального характера по отношению к женщине на придомовой территории. Информацию предоставили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

Происшествие случилось в ночь на 23 августа во дворе жилого здания. Двое граждан другой страны, пребывая в нетрезвом виде, совершили нападение на женщину и совершили акт изнасилования. Преступники покинули место происшествия.

Сотрудники полиции установили личности и задержали подозреваемых 25 августа. По данному факту возбуждено уголовное дело, квалифицированное как изнасилование, совершенное группой лиц по предварительному сговору (п. «а» ч. 2 ст. 131 УК РФ).

В настоящий момент проводятся следственные мероприятия с участием задержанных. Правоохранительные органы проверяют законность их нахождения на российской территории. Следствие планирует обратиться в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что в Ленобласти задержали мигранта за попытку похитить 11-летнего мальчика.