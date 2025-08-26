Мигрант пытался похитить 11-летнего мальчика в Ленобласти

В Ленинградской области задержали приезжего, который попытался похитить 11-летнего мальчика, сделавшего замечание его детям, сообщило издание 47news.

Задержанным оказался 29-летний гражданин Таджикистана, прибывший в Россию в июне 2025 года. В настоящее время он работает разнорабочим. Против него возбуждено уголовное дело по факту покушения на похищение несовершеннолетнего.

Инцидент произошел в Гатчинском районе, как передает источник. В полицию обратился отец пострадавшего мальчика. Он рассказал, что иностранец силой тащил его сына в сторону автомобиля из-за недовольства сделанным замечанием.

Согласно предварительной информации, мальчик сделал замечание детям мигранта. Это привлекло внимание их отца, который подошел к подростку, начал хватать его за одежду и попытался увести к машине. Ребенок сопротивлялся и громко звал на помощь. Прохожие вмешались и освободили мальчика.

