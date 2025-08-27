Напавший на полицейских в Москве экс-осужденный связан с ИГИЛ

Мужчина, напавший с ножом и коктейлем Молотова на полицейских в Москве, оказался осужденным террористом, связанным с запрещенной в России организацией ИГИЛ*. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Шеравган Кунджумов, атаковавший сотрудников правопорядка на Щелковском шоссе, был осужден в 2017 году за подготовку терактов. По данным источников, он входил в группу, планировавшую серию взрывов в торговых центрах и на транспорте в августе того же года.

Его роль заключалась в изготовлении взрывчатки по указаниям куратора, за что он получил $200 и конспиративную квартиру. После задержания суд приговорил его к восьми годам лишения свободы.

В марте этого года Кунджумов вышел на свободу из колонии в Саратове и перебрался в Московский регион, где проживал в Балашихе. Спустя несколько месяцев после освобождения он совершил новое нападение, применив против правоохранителей холодное оружие и зажигательную смесь.

* — запрещенная в России террористическая организация