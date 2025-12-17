Сбито 94 беспилотника: ПВО отражала атаки ВСУ в ночь на 17 декабря

На протяжении ночи на среду, 17 декабря, российская противовоздушная оборона уничтожила над регионами России 94 дрона неприятеля. Об этом сообщило в своем официальном телеграм-канале Министерство обороны.

По утверждению военных, украинская армия вела новые попытки бить по объектам на территории России, но противовоздушная оборона была начеку и эффективно отражала удары неприятеля.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 94 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — указали они в микроблоге.

Над Краснодарским краем был уничтожен 31 беспилотник. Над Ростовской областью сбили 22 БПЛА. 10 дронов перехватили в Воронежской области. Еще по восемь летательных аппаратов удалось нейтрализовать над Саратовской областью, Черным и Азовским морями. Четыре беспилотника сбили над Волгоградской областью и над Брянской — еще три.

Ранее Минобороны сообщило о 83 сбитых беспилотниках за ночь на 16 декабря. Больше всего БПЛА, 64 единицы, было перехвачено над Брянской областью.