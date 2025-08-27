В Перми малыш застрял языком в машинке для стрижки

В Перми четырехлетний малыш умудрился засунуть язык в машинку для стрижки волос, в результате чего его язык застрял. Информацию об этом происшествии распространил телеграм-канал Ural Mash.

Как пишет одно из российских изданий, родители ребенка оказались не в силах самостоятельно решить проблему и были вынуждены обратиться за помощью к профессиональным спасателям.

Прибывшие на место происшествия сотрудники спасательной службы, проявив смекалку и профессионализм, частично разобрали злополучное устройство и успешно освободили юного пострадавшего. После освобождения мальчика доставили в медицинское учреждение для осмотра и оказания необходимой помощи.

