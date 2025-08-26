Мальчик случайно застрелил 15-летнего подростка в Ингушетии

В Ингушетии 12-летний мальчик случайно застрелил 15-летнего подростка из пневматической винтовки. От полученного ранения в грудь пострадавший скончался в медицинском учреждении. Об этом сообщил ТАСС.

Трагический инцидент произошел 26 августа в селе Сагопши Малгобекского района. По предварительной информации следствия, двое несовершеннолетних находились на территории частного домовладения на улице Галаева. В ходе игры 12-летний ребенок неосторожно обращался с пневматическим оружием, что привело к случайному выстрелу.

Пуля попала 15-летнему подростку в область грудной клетки. Несмотря на своевременно оказанную медицинскую помощь, спасти раненого юношу не удалось — он умер в больнице. Следственный комитет начал доследственную проверку по факту причинения смерти по неосторожности. Прокуратура взяла на особый контроль ход расследования, а также даст оценку соблюдению законодательства о правах несовершеннолетних.

Ранее школьник ранил семилетнего ребенка, стреляя из винтовки под Иркутском.