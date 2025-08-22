Житель Дагестана напал на женщину с ребенком из-за ее одежды
Житель Дагестана избил женщину с ребенком из-за ее внешнего вида и сбежал
Фото: [unsplash.com]
Телеграм-канал «ТУТ ДАГЕСТАН | МАХАЧКАЛА КАСПИЙСК ХАСАВЮРТ ДЕРБЕНТ» сообщил, что в Дагестане зафиксирован инцидент нападения на женщину с ребенком. Поводом для агрессии послужил ее внешний вид.
По предварительным данным, мужчина, проживающий в республике, нанес удар женщине, сославшись на ее одежду. Видеозапись с места происшествия демонстрирует женщину, держащую на руках ребенка. На ней надето платье, которое открывает ее руки и ноги выше колен. Предположительно, именно это обстоятельство спровоцировало конфликт.
Сообщается, что совершивший нападение скрылся с места преступления сразу после инцидента. Информация о его задержании пока отсутствует.
Ранее сообщалось, что туристка разозлила дагестанцев откровенным фото на балконе.